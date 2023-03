दिल्ली सरकार ने 6 महीने के लिए बढ़ाई ‘पुरानी’ एक्साइज पॉलिसी’

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने ‘पुरानी’ एक्साइज पॉलिसी’ को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। वहीं सरकार ने अधिकारियों को नई आबकारी नीति को जल्दी तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही अब 6 महीने में पांच ड्राई डे होंगे।



Delhi government extends 'Old Excise policy' for six months, asks officials to soon prepare a new excise policy.



There will be 5 dry days during these 6 months on Mahavir Jayanti, Good Friday, Buddha Purnima, Eid al-Fitr & Eid al-Adha. — ANI (@ANI) March 15, 2023