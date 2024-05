Amarnath Yatra: बाबा बर्फानी के भक्तों के लिए Good News, इस तारीख तक यात्रियों को सुनने को मिलेगी खुशखबरी

Edited By Prachi Sharma,Updated: 07 May, 2024 08:52 AM

बाबा बर्फानी के दर्शन के दिन बहुत ही जल्दी करीब आ रहे हैं। 29 जून से अमरनाथ यात्रा शुरू हो जाएगी। देश-विदेश से बहुत से यात्री बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Amarnath Yatra: बाबा बर्फानी के दर्शन के दिन बहुत ही जल्दी करीब आ रहे हैं। 29 जून से अमरनाथ यात्रा शुरू हो जाएगी। देश-विदेश से बहुत से यात्री बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए भगवती नगर स्थित आधार शिविर यात्री निवास का मरम्मत का काम शुरू होने वाला है। जानकारी के मुताबिक पर्यटन विभाग द्वारा यह काम निर्माण विभाग को सौंप दिया है। इसी सप्ताह यात्री निवास में रंग-रोगन का काम शुरू हो जाएगा। पिछले वर्ष से ज्यादा इस बार बेहतर तैयारी की उम्मीद की जा रही है। पर्यटन विभाग जम्मू ने यात्री निवास के मरम्मत के लिए पुख्ता इंतजाम किये हैं ताकि भक्तों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।

प्रशासन के अनुसार 10 जून तक यात्री निवास एक दम तैयार हो जाएगा और इसे सुरक्षाबलों के हवाले कर दिया जाएगा। बता दें कि ये यात्री निवास दो मंजिला है और इसमें कम से कम 5 बड़े हाल हैं। इसके अलावा यहां पर एक्स्ट्रा जगह भी है जहां 200 श्रद्धालु रात बिता सकते हैं।

The worry of heat will now go away गर्मी की चिंता अब हो जाएगी दूर

भगवती नगर में स्थित यात्री निवास में यात्रियों के लिए हर तरह से बेहतर इंतजाम किए जाएंगे। साफ़-सफाई के लिए नगर निगम की टीमें हमेशा तैनात रहेंगी। गर्मी को ध्यान में रखते हुए ए.सी हाल भी हैं ताकि भक्तों को इस भीषण गर्मी का सामना न करना पड़े। इसके अलावा यहां पर भक्तों के लिए गद्दा या सिरहाना भी उपलब्ध कराया जाएगा।

Will also get relief from water and electricity problems पानी और बिजली की समस्या से भी मिलेगी मुक्ति

पानी और बिजली बिजली एक अहम हिस्सा होते हैं। इस तरह की परेशानियों से बचने के लिए भवन के अंदर ही एक ट्यूबवेल बनाया गया है, जहां से नियमित रूप से पानी भक्तों को पहुंचाया जाएगा। गर्मी के समय पानी की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए श्रद्धालुओं के लोइये टैंकर भी उपलब्ध करवाए जाएंगे।

These facilities will also be available ये सुविधाएं भी मिलेंगी

पानी और बिजली के अलावा यहां भक्तों के लिए लंगर की भी भरपूर व्यवस्था की गई है। यात्री निवास में अंदर ही रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन का टिकट काउंटर भी होगा, जहां से यात्री बसों की बुकिंग पहले से ही कराव सकेंगे। प्रशासन बहुत ही मेहनत के साथ सारे इंतजामों को पूरा करने में लगी हुई है।