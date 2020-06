दिल्ली सरकार ने डॉक्टरों की 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है जो अस्पतालों की स्थिति पर रिपोर्ट देने के साथ बाहरी मरीजों का आंकड़ा भी बताएगी...

नई दिल्ली/डेस्क। दिल्ली सरकार ने डॉक्टरों की एक 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है, जो राष्ट्रीय राजधानी में अस्पतालों की स्थिति, चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता और दिल्ली के बाहर के रोगियों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने पर एक रिपोर्ट तैयार करेगी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इसके प्रसार को रोकने के लिए दिल्ली सरकार लगातार प्रभावी कमद उठा रही है।

Delhi Government constitutes a 5-member committee of doctors, to make a report on the situation of hospitals in the national capital, availability of medical facilities and also on providing medical aid to patients from outside Delhi. pic.twitter.com/rN0FLaQf64