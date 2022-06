दिल्ली के कई इलाकों में सुबह-सुबह झमाझम बारिश से लोगों को मिली चिपचिपी गर्मी से राहत, आंधी-तूफान का अलर्ट

नेशनल डेस्क: पूरे उत्तर भारत में उमस से भरी घबराहट वाली गर्मी से जल्द ही लोगों को निजात मिलेगा। दरअसल, राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों के मौसम में आज बदलाव देखने को मिला है। बात दें कि गुरुवार सुबह कई इलाकों में तेज बारिश से गर्मी से थोड़ी राहत मिली। पिछले कई दिनों से पड़ रही चिपचिपी गर्मी से लोगों का हाल काफी बेहाल था।

वहीं इसके साथ ही दिल्ली-NCR के इलाकों में आज आंधी-तूफान का भी अलर्ट है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आज छह से सात डिग्री सेल्सियस तक तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि दिल्ली में 30 जून या फिर एक जुलाई को मॉनसून का आगमन हो सकता है।

#WATCH | Delhi wakes up to a sudden rainfall in several parts. Visuals from Dwarka Sector-16 C pic.twitter.com/xVHIZaVVWF — ANI (@ANI) June 30, 2022