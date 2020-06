‘My Life My yog’ में लें हिस्सा मोदी ने कहा कि लोगों के जीवन में योग के प्रभाव को बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय ने भी इस बार एक अनोखा प्रयोग किया है। आयुष मंत्रालय ने ‘My Life My yog’ नाम से अंतर्राष्ट्रीय वीडियो ब्लाॅग की एक प्रतियोगिता शुरू की है। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के लोग, इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं। इसमें हिस्सा लेने के लिए अपना तीन मिनट का एक वीडियो बना करके अपलोड करना होगा। इस वीडियो में आप, जो योग या आसन करते हों, वो करते हुए दिखाना है, और, योग से, आपके जीवन में जो बदलाव आया है, उसके बारे में भी बताना है। मेरा, आपसे अनुरोध है, आप सभी, इस प्रतियोगिता में अवश्य भाग लें, और इस नए तरीके से, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में, आप हिस्सेदार बनिए।”

नेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना से निपटने में योग एवं आयुर्वेद के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि विश्व समुदाय भारत की इस धरोहर की ओर बहुत गंभीरता और आशा भरी दृष्टि से देख रहा है। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने ‘My Life My yog’ प्रतियोगिता के बारे में भी जानकारी दी और बताया कि इसमें कैसे हिस्सा ले सकते हैं। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि कोरोना संकट के इस दौर में मेरी दुनिया के अनेक नेताओं से बातचीत हुई लेकिन, मैं एक राज़ की बात आज ज़रुर बताना चाहूंगा। विश्व के अनेक नेताओं की जब बातचीत होती है, तो मैंने देखा, इन दिनों, उनकी बहुत ज्यादा दिलचस्पी ‘योग’ और ‘आयुर्वेद’ के संंबंध में होती है। कुछ नेताओं ने मुझसे पूछा कि कोरोना के इस काल में, ये, ‘योग’ और ‘आयुर्वेद’ कैसे मदद कर सकते हैं।” पीएम मोदी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस’ जल्द ही आने वाला है। ‘योग’ जैसे-जैसे लोगों के जीवन से जुड़ रहा है, लोगों में, अपने स्वास्थ्य को लेकर, जागरूकता भी लगातार बढ़ रही है।

