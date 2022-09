डॉ. रणदीप गुलेरिया की जगह अब डॉ. M श्रीनिवास होंगे दिल्ली AIIMS के नए डायरेक्टर, जानें इनके बारे में

दिल्ली AIIMS के डायरेक्टर डॉ. रणदीप गुलेरिया की जगह अब नए डायरेक्टर डॉ. एम श्रीनिवास होंगे। बता दें कि डॉक्टर गुलेरिया का कार्यकाल 24 मार्च को समाप्त होने वाला था, लेकिन उनके कार्यकाल को 24 जून 2022 तक तीन महीने के लिए बढ़ा दिया गया था।

नेशनल डेस्क: दिल्ली AIIMS के डायरेक्टर डॉ. रणदीप गुलेरिया की जगह अब नए डायरेक्टर डॉ. एम श्रीनिवास होंगे। हैदराबाद स्थित ईएसआईसी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के डीन एम. श्रीनिवास को दिल्ली स्थित आखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।

विभाग द्वारा 9 सितंबर का जारी आदश मे कहा गया है कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने नयी दिल्ली स्थित एम्स के निदेशक के रूप मे डॉक्टर श्रीनिवास की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है।आदेश के अनुसार,यह नियुक्ति पदभार संभालने के दिन से पांच वर्ष या 65 साल की आयु या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, तक के लिए प्रभावी है। उसमे कहा गया है कि नई दिल्ली स्थित एम्स के निदेशक के पद पर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को कार्य विस्तार पुरानी तारीख, 25 मार्च, 2022 से प्रभावी है जो छह महीने या अगले निदेशक की नियुक्ति तक, जो भी पहले हो प्रभावी रहेगा। एम्स के निदेशक के रूप में डॉक्टर गुलेरिया के कार्यकाल में दूसरी बार किये गये विस्तार की अवधि 23 नवंबर को समाप्त हो रही है।

डॉक्टर श्रीनिवास 2016 मे हैदराबाद स्थित ईएसआईसी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज जाने से पहले एम्स, दिल्ली में पेडियाट्रिक सर्जरी (बच्चों की सर्जरी) विभाग में प्रोफेसर थे।



Dr M Srinivas, Dean, ESIC Medical College & Hospital, Hyderabad appointed as Director, All Indian Institute of Medical Sciences, New Delhi.



AIIMS के नए डायरेक्टर के नाम पर अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने किया। डॉ. गुलेरिया डायरेक्टर बनने से पहले एम्स में फेफड़े से संबंधित रोगों के HOD रह चुके हैं। उन्होंने खुद पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी और पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का इलाज भी किया है। इसके अलावा गुलेरिया देश के पहले ऐसे डॉक्टर हैं, जिनके पास प्लमनरी मेडिसिन और क्रिटिकल केयर में डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन की डिग्री है। वहीं अब दिल्ली AIIMS के नए डायरेक्टर बनाए गए डॉ एम श्रीनिवास की गिनती भी देश के बड़े डॉक्टरों में की जाती है।