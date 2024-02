सुपरहीरो बना पिता, नजरों के सामने किडनैप हो रहे बेटे को बचाया- देखें वीडियो

नेशनल डेस्क: वैसे तो सोशल मीडिया पर हर रोज कुछ ना कुछ वायरल होता ही रहते है। जिससे लोगों के बीच हलचल मच जाती है। हल ही में एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जहां एक शख्स अपने बेटे को बचाते हुए नज़र आ रहा है। इस वीडियो में शख्स अपने बेटे को बचाते हुए अन्य शख्स को पीट रहा है, क्योंकि उसके चार साल के बेटे को उसकी आंखों के सामने किडनैप किया जा रहा था। यह वीडियो अमेरिका के फ्लोरिडा की है। यहां एक मियामी बीच फारमेसी पर इस घटना को अंजाम दिया गया। उस वक्त बच्चा अपनी मां के साथ फारमेसी से बाहर निकल रहा था। तभी वहां एक शख्स आया।उसने बच्चे को उसकी मां से छीना और उठाकर ले जाने लगा। तभी बच्चे का पिता पीछे से आया और उसने आरोपी को खूब पीटा।



न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, वीडियो को सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर कॉलिन रग नाम के यूजर ने शेयर किया है। बच्चे को किडनैप करने की कोशिश करने वाले आरोपी की पहचान स्टर्नमैन के तौर पर हुई है। वो उसे उठाकर भागने की कोशिश कर रहा था, तभी पकड़ा गया. बच्चे के पिता ने तुरंत स्टर्नमैन को पकड़ लिया। उसकी काली जैकेट उतारने की कोशिश की। साथ ही उसे फारमेसी के दरवाजे पर पटक दिया। जबकि मासूम को उसकी मां ने किडनैपर के चंगुल से छुड़ाया। इस दौरान बच्चा जमीन पर गिर जाता है। आरोपी ने फरार होने की कोशिश की, तभी उसे मियामी बीच पुलिस ने पकड़ लिया।



