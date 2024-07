व्हेल मछली का खुंखार बदला...समंदर में लगाई ऐसी छलांग, पलट गई 23 फीट लंबी फिशिंग बोट...VIDEO

नेशनल डेस्क: अमेरिका के न्यू हैम्पशायर तट के पास एक व्हेल ने समंदर में इतनी जबरदस्त छलांग लगाई कि मछली पकड़ने वाली नाव ही पलट गई। यह घटना मंगलवार को राई में ओडिओर्न पॉइंट स्टेट पार्क के पास हुई। इस दौरान अचानक एक व्हेल आई और उसने नाव के बेहत करीब छलांग लगाई जिससे व्हेल सीधी नाव के ऊपर आ गिरी और पूरी नाव पलट गई।

तट रक्षक के मुताबिक उन्हें एक मेडे कॉल मिली थी, जिसमें बताया गया था कि व्हेल के टकराने के कारण फिशिंग बोट पलट गई है। सूचना के बाद तट रक्षक बल मौके पर पहुंचे और उस पर सवार दो लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया।

बचाने वाले दो युवा भाई निकले। व्याट यागर ने बताया, "मैंने इसे ऊपर आते देखा और मैंने कहा, 'ओह, यह नाव से टकराने वाला है।" इसका बाद तुरंद नाव पलटने लगी।



