झरने में अचानक आई बाढ़ में बह गया 17 साल का लड़का...रिश्तेदारों के साथ आया था नहाने- Video viral

नेशनल डेस्क: पश्चिमी घाट में अचानक हुई बारिश के कारण शुक्रवार दोपहर को तमिलनाडु के तेनकासी में पुराने कोर्टालम झरने में अचानक बाढ़ आ गई। अचानक आई बाढ़ में एक 17 वर्षीय लड़का बह गया जो अपने रिश्तेदारों के साथ नहाने गया था। झरने में अचानक आई बाढ़ के कारण पर्यटकों के बीच दहशत फैल गई, वे सब इधर-उधर भागने लगे। झरने के तेज बहाव में 17 साल का लड़का बह गया और इसकी मौत हो गई।

जानकारी के अनुसार, दोपहर करीब 2.30 बजे, जब पर्यटकों का एक समूह पुराने कोर्टालम झरने में डुबकी लगा रहा था, पश्चिमी घाट में अचानक बारिश से बाढ़ आ गई। अनजाने में पकड़े जाने पर कई पर्यटक मदद के लिए चिल्लाने लगे। झरने के पास तैनात कुछ पुलिसकर्मी और दुकानदार पर्यटकों की मदद के लिए दौड़ पड़े। इससे पहले कि हर कोई सुरक्षित पहुंच पाता, पानी ने झरने से कार पार्क तक जाने वाली ऊंची सीढ़ियां डूब गईं।

Sudden rains in the Western Ghats triggered a flash flood at the Old Courtallam waterfalls in Tamil Nadu's Tenkasi on Friday afternoon.

The flash flood washed away a 17-year-old boy who had gone in for a dip with his relatives. pic.twitter.com/wdXK7JdSup — Domenico (@AvatarDomy) May 18, 2024