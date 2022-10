विदेशी राजदूतों पर भी चढ़ा नवरात्रि उत्सव का रंग, गरबा देख बोले- भारत की संस्कृति बेहद समृद्ध व अद्भुत (Videos)

नेशनल डेस्क: विदेश मंत्री एस. जयशंकर नवरात्रि उत्सव में शामिल होने के लिए 50 राजदूतों एवं उच्चायुक्तों के साथ शनिवार को गुजरात के वडोदरा शहर पहुंचे। उत्सव दौरान सभी विदेशी राजदूत भारतीय संस्कृति की झलक देख खुशी से झूम उठे । विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर के साथ विदेशी राजदूत मां दुर्गा की आरती करने के बाद गरबा महोत्सव में शामिल हुए। इस दौरान रूस के राजदूत डेनिस अलीपोव कहा - 'मैंने पहली बार गरबा खेला और मुझे बहुत पसंद आया। यह बहुत ही अच्छा महोत्सव है।

वहीं भारत में तंजानिया के उच्चायुक्त अनीसा के. मबेगा ने कहा- 'भारत और तंजानिया का एक विशेष संबंध है क्योंकि तंजानिया में रहने वाले अधिकांश भारतीय गुजरात से आते हैं, इसलिए यह मेरे लिए एक विशेष क्षण है।' भारत में अफगानिस्तान के राजदूत फरीद मामुन्दजई ने इस मौके पर कहा- आज हम गुजरात आए और गरबा महोत्व में हिस्सा लिया। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मोहब्बत दी है। मैं अफगानिस्तान की तरफ से सारे गुजरातियों को धन्यवाद कहूंगा कि उन्होंने हमें मान, सम्मान और मोहब्बत दी।

Seeking the blessing of Maa Amba ji at the Navratri celebrations in Vadodara. pic.twitter.com/AoDoEwngoc

भारत में फिजी गणराज्य के उच्चायुक्त कमलेश प्रकाश ने कहा - इतना बड़ा आयोजन कहीं और नहीं होता। जितने यहां लोग इकट्ठे हुए हैं उतने शायद हमारे देश की जनसंख्या है। भारत की संस्कृति बेहद समृद्ध व अद्भुत है। प्रधानमंत्री मोदी का जादू है जो लोगों को चुंबक की तरह जोड़कर रखता है। हमें फिजी में इतने बड़े स्तर पर यह देखने को नहीं मिलता। डेनमार्क के राजदूत फ्रेडी स्वेन ने इस मौके पर कहा - यह बहुत ही ज़्यादा अच्छा त्योहार है। इतने सारे लोगों को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सभी भारतीयों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।

विदेश मंत्री डॉ.एस जयशंकर ने वडोदरा में नवरात्रि उत्सव दौरान कहा कि गर्व की बात है कि विदेश के 50 से ज्यादा राजदूतों के साथ हम यहां आए हैं। वे वड़ोदरा में समय बिताएंगे। उनमें काफी उत्साह है, वे गुजरात की उन्नति देखना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि उनके मन में गुजरात के बारे में एक अच्छी छवि बनेगी। बता दें कि राज्य की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाने वाला वडोदरा गरबा के लिए प्रसिद्ध है। गरबा में हजारों लोग शामिल होते हैं और वे देवी की आराधना में गीत-संगीत के बीच पारंपारिक परिधानों में नृत्य करते हैं।



#WATCH | Vadodara, Gujarat: "India & Tanzania have a special connection as most Indians living in Tanzania come from Gujarat, so this is a special moment for me," says Tanzanian High Commissioner in India, Anisa K. Mbega pic.twitter.com/c4GgtnlHuJ