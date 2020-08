जम्मू-कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल और आईएएस अधिकारी जीसी मुर्मू को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक बनाया गया है। राष्ट्रपति भवन की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी हो चुकी है। बता दे कि मुर्मू ने पिछले दिन बुधवार को जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया था। मुर्मू 9 महीने जम्मू-कश्म

नई दिल्लीः जम्मू-कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल और आईएएस अधिकारी जीसी मुर्मू को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक बनाया गया है। राष्ट्रपति भवन की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी हो चुकी है। बता दे कि मुर्मू ने पिछले दिन बुधवार को जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया था। मुर्मू 9 महीने जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल रहे।

Girish Chandra Murmu appointed as the Comptroller & Auditor General of India (CAG): Ministry of Finance



He had stepped down as the Lieutenant Governor of J&K yesterday. pic.twitter.com/LAFgqcEKkb