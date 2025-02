3 गाड़ियों में कूड़ा भरकर लाई और केजरीवाल के घर के बाहर फेंका, स्वाति मालीवाल को पुलिस ने हिरासत में लिया

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (आप) की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने आज विकासपुरी से 3 गाड़ियों में कूड़ा भरकर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार राजधानी में सफाई व्यवस्था को सही से चलाने में विफल रही है। वहीं, दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए स्वाति मालीवाल को हिरासत में ले लिया है।



मालीवाल और उनके सहयोगियों ने विकासपुरी में सड़कों से कूड़ा उठाया, उसे तीन मिनी ट्रकों में भरा और फिरोजशाह रोड पर केजरीवाल के घर पहुंचे। उन्होंने वहां जमीन पर कूड़ा फेंका, जिसके बाद महिला पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोका और वहां से हटा दिया। केजरीवाल के पांच फिरोजशाह रोड स्थित आवास के पास सैकड़ों महिलाएं हाथों में तख्तियां लिए देखी गईं, जिन पर लिखा था, ‘‘मुस्कुराइए, ‘आप' दिल्ली में हैं''। मालीवाल कचरा उठाने वाले तीन ट्रक में से एक में सवार होकर वहां पहुंचीं।







विकासपुरी के लोगों ने की थी शिकायत

इससे पहले उन्होंने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर एक वीडियो साझा किया था जिसमें वह और अन्य लोग विकासपुरी से कूड़ा इकट्ठा करते दिख रहे हैं। उन्होंने पोस्ट में लिखा, ‘‘विकासपुरी में वर्षों से सड़कों पर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। लोग बहुत गुस्से में हैं। वे यह सारा कूड़ा इकट्ठा करके केजरीवाल के घर पर फेंकने जा रहे हैं।'' उन्होंने कहा, ‘‘पूरी दिल्ली की हालत खराब हो गई है। दिल्ली वाले रोज जो गंदगी और बदबू झेलते हैं, आज वही केजरीवाल जी को झेलना पड़ेगा... जनता आ रही है, केजरीवाल जी, डरो मत।''



#WATCH | Delhi: Rajya Sabha MP Swati Maliwal says, "The whole city has turned into a garbage bin...I came here to have a conversation with Arvind Kejriwal... I would say to him 'sudhar jao warna janata sudhaar degi'... I am neither afraid of his goons nor his police..." https://t.co/iFldkCj75G pic.twitter.com/jgf0ZupcGZ