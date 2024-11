गौतम अडानी ने 2000 करोड़ का घोटाला किया, उन्हें तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए: राहुल गांधी

नेशनल डेस्क: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उद्योगपति गौतम अडानी के खिलाफ अमेरिकी अभियोजकों द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर बृहस्पतिवार को कहा कि यहां अडानी को तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने 2000 करोड़ का घोटाला किया है। यहां छोटे अपराधी को तुरंत जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन अडानी इतना बड़ा घोटाला करने के बाद भी खुले में घूम रहे हैं और जेल से बाहर हैं। उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत में यह दावा भी किया कि गौतम अडानी की गिरफ्तारी नहीं होगी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इनके साथ मिले हुए हैं।



अडानी ने दोनों देशों में कानूनों को तोड़ा- राहुल गांधी

राहुल गांधी ने कहा, "यह बहुत स्पष्ट हो गया है कि अडानी ने अमेरिका और भारत दोनों देशों में कानूनों को तोड़ा। मुझे हैरानी है कि अडानी खुले क्यों घूम रहे हैं, जबकि कई मामलों में मुख्यमंत्रियों तक को गिरफ्तार कर लिया गया।" उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी अडानी को संरक्षण दे रहे है और अडानी के साथ अपराध में संलिप्त हैं। राहुल गांधी ने कहा, "अडानी को गिरफ्तार किया जाए, उनकी जांच और पूछताछ की जाए। इसमें जो लोग भी शामिल हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए।"

#WATCH | Delhi: When asked if he would raise the issue of US prosecutors charging Gautam Adani and others in alleged Solar Energy contract bribery case, in Parliament, Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, "We are raising this issue. It is my responsibility as LoP, to raise this… pic.twitter.com/UenrnN2dej — ANI (@ANI) November 21, 2024