Amrit Bharat Train: गया के लिए अमृत भारत एक्सप्रेस की नई सौगात, दिल्ली तक शुरु हुई ट्रेन, जानें स्टॉपेज

Edited By Shubham Anand,Updated: 22 Aug, 2025 01:53 PM

बिहार के गया से दिल्ली के लिए एक नई अमृत भारत ट्रेन की शुरुआत 22 अगस्त 2025 यानी आज से होने जा रही है। पूर्व मध्य रेलवे ने इस ट्रेन की टाइमिंग और स्टॉपेज सहित अन्य जानकारी जारी कर दी है। अगर आपको लगता है कि इस ट्रेन से आपको भी सफर में सुविधा होगी तो...

नेशनल डेस्क : बिहार के गया से दिल्ली के लिए एक नई अमृत भारत ट्रेन की शुरुआत 22 अगस्त 2025 यानी आज से होने जा रही है। पूर्व मध्य रेलवे ने इस ट्रेन की टाइमिंग और स्टॉपेज सहित अन्य जानकारी जारी कर दी है। अगर आपको लगता है कि इस ट्रेन से आपको भी सफर में सुविधा होगी तो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी जरूर रखनी चाहिए। गया-दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को शुक्रवार को ही प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। प्रधानमंत्री ने वैशाली और कोडरमा के बीच बौद्ध सर्किट ट्रेन को भी हरी झंडी दिखा दी है। बौद्ध सर्किट ट्रेन का उद्देश्य क्षेत्र के प्रमुख बौद्ध स्थलों के बीच पर्यटन को बढ़ावा देना और आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक संपर्क को बढ़ावा देना है। पूर्व मध्य रेलवे के मुताबिक, आम लोग इस ट्रेन से 28 अगस्त से सफर कर सकेंगे।

आम लोगों के लिए कब से होगी उपलब्ध
पूर्व मध्य रेलवे का कहना है कि गाड़ी संख्या 13697 गया-दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस गया से 16 बजकर 30 मिनट पर प्रस्थान करेगी और 12 बजे दिल्ली पहुंचेगी। इसी तरह, गाड़ी संख्या 13698 दिल्ली-गया अमृत भारत एक्सप्रेस दिल्ली से 14 बजे प्रस्थान करेगी और 8 बजकर 55 मिनट पर गया पहुंच जाएगी। दिल्ली और गया के बीच कुल 9 स्टेशनों पर रुकती हुई यह ट्रेन अपनी मंजिल पर पहुंचेगी।

गाड़ी संख्या 13697 गया से रविवार और गुरुवार को 28 अगस्त 2025 से चलेगी, जबकि गाड़ी संख्या 13698 दिल्ली से सोमवार और शुक्रवार को 29 अगस्त 2025 से अगले आदेश तक चलेगी। इस ट्रेन में 11 जनरल डिब्बे होंगे, जबकि 8 स्लीपर कोच होंगे। स्लीपर कोच में रिजर्वेशन के लिए बुकिंग चालू हो गई है। गया से दिल्ली के लिए स्लीपर कोच में रिजर्वेशन के लिए आपको 560 रुपये किराया लगेगा। 
 

किन स्टेशनों पर होगा स्टॉपेज
गया-दिल्ली-गया अमृत भारत एक्सप्रेस दोनों शहरों के बीच क्रमश: अनुग्रह नारायण रोड, डेहरी ओनसोन, सासाराम, भभुआ रोड, पं० दीनदयाल उपाध्याय, सूबेदारगंज, गोविन्दपुरी, टुंडला और गाजियाबाद में रुकती हुई चलेगी। गया और दिल्ली जंक्शन के बीच की दूरी तय करने में अमृत भारत एक्सप्रेस को कुल 19 घंटे 30 मिनट लगेंगे। दोनों शहरों के बीच ट्रेन कुल 983 किलोमीटर का सफर तय करेगी।

वैशाली से कोडरमा के बीच नई फास्ट मेमू ट्रेन
रेलवे की तरफ से वैशाली से कोडरमा के बीच नई फास्ट मेमू ट्रेन की भी शुरुआत हुई है। गाड़ी संख्या 03624 गया - वैशाली मेमू फास्ट पैसेंजर (एकतरफा) और गाड़ी संख्या 03626 गया - कोडरमा फास्ट मेमू पैसेंजर उद्घाटन स्पेशल गाड़ी के रूप में परिचालन किया गया।

