नेशनल डेस्कः कोरोना के खिलाफ इन दिनों पूरा देस एकजुट होकर जंग लड़ रहा है। जहां देेश की जनता घरों में रहकर कोरोना को मात दे रही है वहीं देश के कुछ ऐसा योद्धा भी हैं जो इस अपना फर्ज निबाने केे लिए काम पर डटे हुए हैं। इन योद्धाओं में सबसे पहले नाम आता है डॉक्टरों का जो अपनी परवाह किए बिना मरीजों की देखभाल में जुटे हुए हैं और दूसरे योद्धा हैैं पुलिसकर्मी, सुरक्षा बल, ट्रैफिक पुलिस जो सड़कों पर इसलिए डटे हुए हैं ताकि बाकि लोग अपने घरों में सुरक्षित रहें। हालांकि कई लोग पुलिस की सख्ती से नाराज है पर सोचा जाए तो उनकी यह सख्ती हमारी जिंदगी को बचानेे के लिए ही है।

वहीं इस कड़ी में उन योद्धाओं के नाम भी शामिल हैं जो इन दिनों सराहनीय काम कर रहे हैंं वो हैैं सफाईकर्मी। सफाईकर्मी सड़कों से लेकर मोहल्लों और गलियों को सेनेटाइज कर रहे हैं ताकि संक्रमण दूसरों तक न पहुंचे। ऐसे में इन लोगों का हर कोई अपने तरीके से आभार जता रहा है। पीएम मोदी ने भी जनता कर्फ्यू के दिन देशवासियों से इन कोरोना वीरों के लिए तालियां बजाने की अपील की थी। वहीं कई ट्विटर यूजर्स अपनी क्रिएटिविटी दिखाकर इन कर्मवीरों को सलाम कर रहे हैं।

This is one of the finest interpretations of #TeriMitti. My love and best wishes to the artist, and much respects to you @vivekagnihotri ji. 🙏🙏🙏 https://t.co/tVVLtOPc2W