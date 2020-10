लॉकडाउन के दौरान घर में बैठे-बैठे परेशान हो चुके घूमने के शौकीन लोगों के लिए अच्छी खबर है। अपने खूबसूरत प्राकृतिक दृश्यों और बीच के लिए मशहूर केरल में फिर से पर्यटन शुरू होने जा रहा है। राज्य के पर्यटन मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि चरणबद्ध तरीके से चुनिंदा पर्यटन स्थ

नेशनल डेस्कः लॉकडाउन के दौरान घर में बैठे-बैठे परेशान हो चुके घूमने के शौकीन लोगों के लिए अच्छी खबर है। अपने खूबसूरत प्राकृतिक दृश्यों और बीच के लिए मशहूर केरल में फिर से पर्यटन शुरू होने जा रहा है। राज्य के पर्यटन मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि चरणबद्ध तरीके से चुनिंदा पर्यटन स्थलों को खोला जाएगा।

Selected tourist destinations will be open in the state phase wise with adherence to #COVID19 guidelines. Houseboats & other tourist boats are allowed to operate. Beaches will be accessible to the public from November 1: Kerala Tourism Minister Kadakampally Surendran (File pic) pic.twitter.com/3fwhxSjfuv