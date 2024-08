'सरकार को वायनाड आपदा को राष्ट्रीय त्रासदी घोषित करना चाहिए', लोकसभा में बोले राहुल गांधी

नेशनल डेस्क: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को सरकार से केरल के वायनाड में हुई हालिया आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का आह्वान किया। शून्यकाल के दौरान बोलते हुए गांधी ने प्रभावित लोगों के लिए अधिक मुआवजे की भी मांग की।



वायनाड भूस्खलन को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, "मैंने इसे अपनी आँखों से देखा है। मैंने कई अलग-अलग जगहों का दौरा किया जहाँ आपदा हुई थी। कुछ मामलों में एक पूरा परिवार खत्म हो गया, केवल एक व्यक्ति बचा, कभी-कभी कोई वयस्क या बच्चा।" उन्होंने आपदा के दौरान मदद करने वालों के प्रति भी आभार व्यक्त किया। गांधी ने कहा, "200 से अधिक लोगों की मौत और बड़ी संख्या में लोगों के लापता होने के कारण, अंततः हताहतों की संख्या 400 से अधिक हो सकती है।"

