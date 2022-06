राज्यपाल ने उद्धव ठाकरे का इस्तीफा स्वीकार किया, कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहने को कहा

मुंबईः महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बुधवार रात यहां राजभवन में राज्य के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। राजभवन के सूत्रों ने बताया कि राज्यपाल ने ठाकरे का इस्तीफा स्वीकार कर लिया और उन्हें वैकल्पिक व्यवस्था होने तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहने को कहा। ठाकरे मर्सिडीज कार चलाते हुए राजभवन पहुंचे।

Mumbai | Uddhav Thackeray's resignation as Maharashtra CM accepted by Governor, who asked Uddhav to continue as CM until an alternate arrangement is made: Raj Bhavan pic.twitter.com/DAmyhO9kE4