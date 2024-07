सुबह-सुबह जिम में मचा कोहराम, ट्रेनर ने एक्सरसाइज कर रहे युवक के सिर पर दे मारा मुद्गल, वीडियो वायरल

नेशनल डेस्क: मुंबई के एक जिम में सुबह सुबह उस समय कोहराम मच गया जब जिम ट्रेनर द्वारा मुदगल से हमला करने के बाद एक 20 वर्षीय व्यक्ति घायल हो गया, जिसने दावा किया कि पीड़ित मुंबई के एक जिम में उसे गुस्से से देख रहा था। घटना के सीसीटीवी फुटेज में, 20 वर्षीय योगेश शिंदे मुलुंड पूर्व में जिम में एक्सरसाइज कर रहा था कि तभी ट्रेनर धारावी नाकेल ने लकड़ी का डंडा उठाया और उनके सिर पर दे मारा। शिंदे दर्द से अपना सिर पकड़े नजर आया।

जिम में मौजूद अन्य लोगों ने सीसीटीवी में दिख रही नकेल की हरकत के बारे में उससे पूछा। पुलिस शिकायत के अनुसार, पीड़ित को अस्पताल ले जाया गया और फिलहाल उसकी हालत स्थिर है, लेकिन उसे मामूली फ्रैक्चर हुआ है। शिंदे पिछले दो साल से जिम के सदस्य हैं। उन्होंने नकेल के खिलाफ शिकायत दर्ज की, जिसे बाद में मारपीट और गंभीर चोट पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया।

Crazy, a Trainer at Fitness Intelligence Gym @ Mulund East hits a member. Person seriously injured and the Trainer has been arrested

Via : @PatrakarNManiar

pic.twitter.com/9yOJIIBX5d — मुलुंड info (@mulund_info) July 18, 2024