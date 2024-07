सावधान! घर के बाहर खेल रहे मासूम पर टूट पड़े आधा दर्जन कुत्ते, बुरी तरह नोंचा, ऐसे बची जान, देखें Video

नेशनल डेस्कः तेलंगाना में आवारा कुत्तों के आतंक से लोग दहशत में हैं। आए दिन राज्य के किसी ना किसी हिस्से से आवारा कुत्तों के हमले की खबरें और वीडियो सामने आते रहते हैं। पिछले कुछ दिनों में तेलंगाना में आवारा कुत्तों का तेजी से बढ़ा रहा है। तेलंगाना के ही संगारेड्डी के श्रीनगर कॉलोनी में एक रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक मासूम बच्चे पर आधा दर्जन आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। इसके बाद सभी बच्चे को बुरी तरह नोंचने लगे। इस घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है।



घटना 1 जुलाई की है। दोपहर करीब डेढ़ बजे तीन आवारा कुत्ते मासूम पर हमला कर देते हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बच्चा अपने घर के बाहर खेल रहा था। तभी वहां तीन कुत्ते चले आए और बच्चे को घेर लिया। फिर सभी कुत्ते बच्चे पर टूट पड़े। कोई बच्चे का सिर दांतों से पकड़कर नोंचने लगा, तो कोई पैर पकड़कर खींच रहा था। इतनी में तीन और कुत्तों ने बच्चे पर हमला कर दिया और नाखून व दांतों से बच्चे को बुरी तरह से नोंचने और काटने लगे।

Is there a city in India with no stray animals? pic.twitter.com/4hVuAsKtwf — Indian Tech & Infra (@IndianTechGuide) July 4, 2024