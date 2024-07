मंच से उतर रहे थे ‘बाबा भोले’, पैर छूने के लिए दौड़े लोग और…बिछ गई लाशें, बर्फ की सिल्लियों पर सैकड़ों शव

नेशनल डेस्क: उत्तर प्रदेश के हाथरस में मंगलवार को एक 'सत्संग' के दौरान हुई घातक भगदड़ में 116 लोगों की जान चली गई। एक सरकारी अस्पताल के अंदर बर्फ की सिल्लियों पर सैकड़ों शव पड़े हुए थे, और पीड़ितों के रोते-बिलखते रिश्तेदार नश्वर अवशेषों को घर वापस ले जाने के लिए बाहर इंतजार कर रहे थे। पीड़ित हजारों लोगों की भीड़ का हिस्सा थे जो धार्मिक उपदेशक भोले बाबा के 'सत्संग' के लिए सिकंदराराऊ क्षेत्र के फुलराई गांव के पास एकत्र हुए थे।



भगदड़ दोपहर करीब साढ़े तीन बजे मची। एक प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार, कार्यक्रम स्थल पर कम से कम 10,000 लोग थे और जब बाबा जा रहे थे, तो उनमें से कई लोग उनके पैर छूने के लिए दौड़ पड़े। जब वे लौट रहे थे, लोग फिसल गए और एक-दूसरे के ऊपर गिर गए क्योंकि पास के नाले से पानी बहने के कारण जमीन के कुछ हिस्से दलदली हो गए थे।

वहीं, हाथरस भगदड़ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, घटना अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। जनपद हाथरस के सिकंदराराऊ में ये पूरा हादसा घटित हुआ है। स्थानीय आयोजकों द्वारा वहां पर भोले बाबा के सत्संग का आयोजन स्थानीय गांवों में किया जाते रहे हैं। स्थानीय भक्तगण उन कार्यक्रमों में भाग लेते रहे हैं। जब सत्संग के प्रवचनकर्ता मंच से उतर रहे थे तो अचानक भक्तों की भीड़ उन्हें छूने के लिए वहां जा रही थी और सेवादारों के द्वारा रोकने पर ये हादसा वहां पर घटित हुआ।

#WATCH | On Hathras stampede, Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath says, "PM Narendra Modi, Union HM Amit Shah have expressed deep sorrow and condolences to the bereaved families. The Government of India and the state govt have also announced a compensation of Rs 2 lakh to the family… pic.twitter.com/nFMmCT6kVY