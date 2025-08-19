Heavy Rain Alert: 19, 20, 21, 22, 24 अगस्त को होगी भीषण बारिश, IMD ने इन राज्यों में जारी किया हाई अलर्ट

Edited By Mehak,Updated: 19 Aug, 2025 11:48 AM

नेशनल डेस्क : बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव क्षेत्र का असर अब देशभर में मौसम पर साफ दिखाई दे रहा है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने आने वाले दिनों के लिए कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है।

मुंबई, कोंकण और कर्नाटक में भारी बारिश का अनुमान

मौसम विभाग के मुताबिक 19 अगस्त को कोंकण (जिसमें मुंबई भी शामिल है), गोवा, मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों और तटीय कर्नाटक में बहुत भारी बारिश हो सकती है। गुजरात में भी 19 और 20 अगस्त को भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान है। इसके अलावा अगले 3–4 दिनों तक दक्षिण भारत और मध्य भारत के आसपास मानसून सक्रिय रहने की संभावना है।

महाराष्ट्र, गुजरात और मराठवाड़ा में बरसात

कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में अगले 7 दिनों तक बारिश होती रहेगी।

मराठवाड़ा में 2 दिन तक भारी बारिश की संभावना है।

22 अगस्त तक इन इलाकों में 40–50 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं।

अगले 7 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश लगातार जारी रहेगी।

आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और दक्षिण भारत के राज्यों में बारिश

19 अगस्त को तटीय कर्नाटक और उत्तर आंतरिक कर्नाटक में बहुत भारी बारिश की चेतावनी है।

19 से 20 अगस्त तक तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, कर्नाटक, रायलसीमा, तेलंगाना, केरल और माहे में भारी बारिश होगी।

19 अगस्त को तेलंगाना, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और केरल में भी बहुत भारी बारिश के आसार हैं।

रायलसीमा, तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अगले 5 दिन हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक जारी रह सकती है।

मध्य भारत में भी बारिश की संभावना

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अगले 7 दिनों तक कई जगहों पर बारिश होगी।

विदर्भ में 19 से 20 अगस्त तक बारिश, वहीं 19 अगस्त को बहुत भारी बारिश का अनुमान।

ओडिशा में 19 अगस्त और फिर 22 से 24 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना।

बिहार में 20 से 24 अगस्त तक बारिश होगी, जबकि 22 अगस्त को बहुत भारी बारिश हो सकती है।

झारखंड में 21 से 24 अगस्त तक बारिश का पूर्वानुमान है।

झारखंड में अलर्ट

मौसम विभाग ने झारखंड के 11 जिलों (हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़) में 21 अगस्त से भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। 20 अगस्त तक राज्य के अधिकतर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी।

उत्तर भारत और पहाड़ी राज्यों में बारिश

जम्मू-कश्मीर में 19 और 22–24 अगस्त को भारी बारिश हो सकती है।

हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वी राजस्थान में अगले 7 दिनों तक बारिश जारी रहेगी।

पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी यूपी में 22–24 अगस्त को भारी बारिश हो सकती है।

पूर्वी यूपी में 21–24 अगस्त तक बारिश का अनुमान है।

पश्चिमी राजस्थान में 21 और 22 अगस्त को बारिश होने की संभावना है।

राजस्थान में मानसून की सक्रियता

राजस्थान के उदयपुर और जोधपुर संभाग में अगले 2–3 दिन मध्यम से भारी बारिश होगी। कोटा, अजमेर, जयपुर, भरतपुर और बीकानेर में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अगस्त के आखिरी सप्ताह में बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम बनने से राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में मानसून सक्रिय रहेगा और बारिश बढ़ेगी।



