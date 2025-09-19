Himachal Weather: बारिश ने मचाई तबाही! IMD ने फिर से जारी किया भारी बारिश का अलर्ट

हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। प्रदेश में 606 सड़कें बंद हैं, जिससे जनजीवन और राहत कार्य प्रभावित हो रहे हैं। मंडी में सांसद कंगना रनौत के दौरे पर स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस मानसून सीजन में अब तक 424 लोगों की मौत...

नेशनल डेस्क: हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त-व्यस्त कर दिया है। भारी बारिश और भूस्खलन के कारण प्रदेश में कुल 606 सड़कें बंद हो गई हैं, जिनमें दो प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग भी शामिल हैं। इससे परिवहन बुरी तरह प्रभावित हुआ है और आपदा प्रभावित क्षेत्रों तक राहत सामग्री पहुंचाने और बचाव कार्यों में भी भारी मुश्किलें आ रही हैं।

IMD ने जारी किया अलर्ट-

मौसम विभाग ने हिमाचल के कई जिलों में भारी बारिश और तेज हवाओं के लिए चेतावनी जारी की है। राज्य के विभिन्न हिस्सों जैसे शिमला, कांगड़ा, पालमपुर, मुरारी देवी और सुंदरनगर में गरज के साथ बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा ताबो और बजौरा में 33 से 35 kmph की रफ्तार से तेज हवाएं चली हैं, जिसने लोगों की परेशानियों को और बढ़ा दिया है। भारी पत्थरों के गिरने से सड़कें जगह-जगह अवरुद्ध हो गई हैं, जिससे आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है।

बंद हुईं ये सड़कें-

राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (SEOC) के अनुसार NH-3 (अटारी-लेह मार्ग) और NH-503A (अमृतसर-भोटा मार्ग) सबसे ज्यादा प्रभावित राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। बंद सड़कों के मामले में कुल्लू सबसे बुरी तरह प्रभावित है, जहां 203 सड़कें बंद हैं। इसके बाद मंडी में 198 और शिमला में 51 सड़कें बंद पड़ी हैं। सड़कों के बंद होने से राहत और बचाव दल समय पर प्रभावित इलाकों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं।

कंगना रनौत का दौरा और स्थानीय लोगों का विरोध

भारी बारिश के बीच, मंडी लोकसभा क्षेत्र की सांसद कंगना रनौत ने कुल्लू के पतलीकुहल इलाके का दौरा किया। उनके दौरे के दौरान स्थानीय लोगों ने विरोध जताया। उन्हें काले झंडे दिखाए गए और "कंगना वापस जाओ" के नारे लगाए गए। कंगना ने मनाली के सोलंग और पलचान में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया और स्थानीय निवासियों से मुलाकात कर उनका हाल जाना। पूर्व विधायक गोविंद सिंह ठाकुर ने उन्हें बताया कि खतरे में आए 15-16 घरों के परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। स्थानीय लोगों ने ब्यास नदी के कटाव और भूस्खलन के खतरे पर चिंता जताते हुए नदी के मार्ग को तुरंत मोड़ने की मांग की है।