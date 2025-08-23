Main Menu

25 अगस्त को राजस्थान के इस जिले में अवकाश का ऐलान, बंद रहेंगे सभी सरकारी दफ्तर और स्कूल

Edited By Harman Kaur,Updated: 23 Aug, 2025 04:26 PM

राजस्थान के जोधपुर जिले में लोक आस्था के प्रतीक बाबा रामदेव के प्राकट्योत्सव पर स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट गौरव अग्रवाल द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सोमवार, 25 अगस्त को बाबा रामदेव मसूरिया मेला (बाबा री बीज) के...

नेशनल डेस्क: राजस्थान के जोधपुर जिले में लोक आस्था के प्रतीक बाबा रामदेव के प्राकट्योत्सव पर स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट गौरव अग्रवाल द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सोमवार, 25 अगस्त को बाबा रामदेव मसूरिया मेला (बाबा री बीज) के अवसर पर जिले के सभी सरकारी कार्यालयों और शिक्षण संस्थानों में अवकाश रहेगा।

मसूरिया मंदिर में उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब
लोकदेवता बाबा रामदेव के गुरु बाबा बालीनाथ के मसूरिया स्थित मंदिर में मेले की शुरुआत अमावस्या को ही हो चुकी है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए जोधपुर पहुंच रहे हैं। मंदिर का संचालन करने वाले श्रीपीपा क्षत्रिय समस्त न्याति सभा ट्रस्ट ने बताया कि मेले की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। मंदिर परिसर में 56 स्थानों पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं और दर्शन व्यवस्था को सुचारु रखने के लिए 300 स्वयंसेवकों की तैनाती की गई है। परचानाडी के जल स्रोत की नियमित सफाई और ब्लीचिंग से शुद्धिकरण किया जा रहा है।

श्रद्धा और आस्था की मिसाल बने जातरू
देशभर से श्रद्धालु बाबा के दरबार में शीश नवाने पहुंच रहे हैं। इंदौर (मध्य प्रदेश) के अजनोर गांव से 13 दिन पैदल चलकर जोधपुर पहुंचे हासाराम हरिजन पिछले 13 वर्षों से लगातार बाबा के दर्शन को आते हैं। कंधे पर बाबा की मूर्ति और पैरों में घुंघरू बांधे हासाराम बाबा के भजनों पर झूमते नजर आते हैं। वहीं, भीलवाड़ा के शाहपुरा से दुपहिया वाहन पर पहुंचे फागचंद अपनी पत्नी के साथ रामदेवरा की ओर रवाना हुए। उनका मानना है कि “बाबा मेरी झोली जरूर भरेंगे।”

मंदिर परिसर रोशनी से जगमगाया
बाबा रामदेव के प्राकट्योत्सव पर मसूरिया मंदिर परिसर को आकर्षक लाइटिंग से सजाया गया है। सुरक्षा, स्वच्छता और श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन और ट्रस्ट की ओर से विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं।

