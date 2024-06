मैं देश बचाने के लिए जेल जा रहा हूं, मेरे खून का एक-एक कतरा देश के लिए... सरेंडर करने से पहले बोले केजरीवाल

नई दिल्ली : आज सीएम केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट से मिली 21 दिन की अंतरिम जमानत की अवधि खत्म होने के बाद तिहाड़ जेल के अधिकारियों के सामने सरेंडर करेंगे। इससे पहले केजरीवाल सिविल लाइंस इलाके में स्थित अपने आवास से राजघाट के लिए रवाना हुए केजरीवाल ने राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्प अर्पित किए। राजघाट के बाद केजरीवाल कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने हनुमान जी के दर्शन कर पूजा अर्चना की। इसके बाद मुख्यमंत्री आप के कार्यालय पहुंचेंगे। यहां वह पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को संबोधित करेंगे।







उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। य सभी फर्जीं हैं। केजरीवाल ने कहा कि इनको तीन दिन पहले फर्जी एग्जिट पोल कराने की क्या जरूरत थी। आप लोग ये आत्मविश्वास रखो कि हम जीत रहे हैं। ये चुनाव देश और जनतंत्र को बचाने के लिए है। साथ उन्होंने कहा कि आज मैं जेल जा रहा हूं। मुझे यह भी पता नहीं है कि कब वापस आउंगा। उन्होंने कहा कि मैं देश बचाने के लिए जेल जा रहा हूं। मेरे खून का एक-एक कतरा देश के लिए है।





#WATCH | Delhi CM Arvind Kejriwal and his wife Sunita Kejriwal offer prayers at Hanuman Mandir in Connaught Place.



Arvind Kejriwal will surrender at Tihar Jail later today at the end of his interim bail granted by Supreme Court to campaign for Lok Sabha elections on May 10. He… pic.twitter.com/92gkd3oSct — ANI (@ANI) June 2, 2024