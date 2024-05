IMD ने जारी किया अलर्ट, 28 मई तक भीषण गर्मी की चेतावनी, 46 डिग्री सेल्सिय जाएगा तापमान

नेशनल डेस्क: भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के लिए रेड अलर्ट के साथ भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है। पूर्वानुमान में जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ हिस्सों में हीटवेव की स्थिति की भी भविष्यवाणी की गई है।

23 मई के मौसम बुलेटिन के अनुसार, 27 मई तक जम्मू संभाग, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में लू चलने की संभावना है; गुजरात में 26 मई तक; उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में 25 मई तक; और अगले तीन दिनों में उत्तर प्रदेश में।

Heatwave to severe heatwave conditions very likely in many parts of Rajasthan, few parts of Punjab, Haryana-Chandigarh-Delhi and heatwave conditions very likely in isolated pockets of Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh, West Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Vidarbha, pic.twitter.com/sfz3B0hsLq — India Meteorological Department (@Indiametdept) May 23, 2024