तपती गर्मी के बीच मूसलाधार बारिश:  IMD ने पांच जिलों में जारी किया रेड अलर्ट

नेशनल डेस्क: केरल के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश के कारण चार लोगों की मौत हो गई, भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने पांच जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है, जहां भारी बारिश होने की संभावना है।

मौसम विभाग के मुताबिक, पथानामथिट्टा, अलाप्पुझा, कोट्टायम, एर्नाकुलम और इडुक्की के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (केएसडीएमए) ने कहा कि नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार, बारिश से संबंधित विभिन्न घटनाओं में राज्य भर से चार लोगों की मौत की सूचना मिली है।

VIDEO | Kerala: Severe waterlogging witnessed in several areas of #Thrissur after heavy rains in the region.



