कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन में जा घुसी मालगाड़ी,  5 लोगों की मौत, सामने आया VIDEO

नेशनल डेस्क: बंगाल के सिलिगुरू में सोमवार को कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन के दुर्घटनाग्रस्त होने से 5 लोगों की मौत हो गई और लगभग 25 अन्य घायल हो गए। ट्रेन कोलकाता के सियालदह स्टेशन जा रही थी और यह दुर्घटना तब हुई जब सिलीगुड़ी के रंगापानी क्षेत्र में एक मालगाड़ी ने उसे पीछे से टक्कर मार दी।

यह टक्कर कंचनजंगा एक्सप्रेस के न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन से सियालदह की यात्रा शुरू करने के तुरंत बाद हुई। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दुर्घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जिला मजिस्ट्रेट, डॉक्टरों और एम्बुलेंस को घटनास्थल पर भेजा गया है।

Major train accident in #Bengal. Sealdah bound #KanchanjungaExpress (passenger) derailed after being hit by a goods train from behind. Two bogies have been uprooted, trampled and thrown off the tracks. Many feared trapped. Rescue work has started by Police and locals. Horrible… pic.twitter.com/E6vZ9jNwmR — Tamal Saha (@Tamal0401) June 17, 2024