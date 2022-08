Video: पाक के आजादी दिवस पर इमरान ने भारत की तारीफों के बांधे पुल, रैली में दिखाया जयशंकर का वीडियो

इस्लामाबादः सत्ता से आऊट होने के बाद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान कई बार शहबाज सरकार को सबक सिखाने के लिए भारत की तारीफ कर चुके हैं। इस बार इमरान ने पाकिस्तान के आजादी दिवस पर शक्ति प्रदर्शन दौरान भारत की तारीफों के पुल बांधे हैं। लाहौर में एक विशाल सभा को संबोधित करते हुए इमरान ने स्लोवाकिया में एक कार्यक्रम की वीडियो किल्प भी चलवाई जिसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस से सस्ता तेल खरीदने पर जवाब दे रहे थे। इमरान ने विदेश मंत्री एस जयशंकर की इस वीडियो क्लिप को दिखाते हुए भारत की स्वतंत्र विदेश नीति की सराहना की है।





इमरान खान ने सभा में कहा कि अगर भारत जिसे पाकिस्तान के साथ-साथ आजादी मिली और अगर नई दिल्ली अपने लोगों की जरूरत के हिसाब से अपनी विदेश नीति बना सकता है तो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सरकार क्यों नहीं। इमरान खान ने कहा कि अमेरिका ने भारत को रूस से तेल नहीं खरीदने के लिए कहा था लेकिन भारत ने अमेरिका का रणनीतिक सहयोगी होने के बाद भी उससे तेल खरीदा।इसके बाद इमरान खान ने विदेश मंत्री जयशंकर का वीडियो क्लिप भी चलाया।

#Pakistan's Imran Khan played out a clip of India's EAM Jaishankar during his mega Lahore Rally on Saturday. H said, 'yeh hoti hai Azad Haqumat



While pointing out EAM's remarks on how #India is buying #Russian oil despite the pressure from western countries. pic.twitter.com/c49HfCiS6z