Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




  • एशिया कप 2025 की टीम में इन 11 भारतीय खिलाड़ियों की जगह पक्की, जानिए कौन-कौन होंगे स्क्वॉड में शामिल

एशिया कप 2025 की टीम में इन 11 भारतीय खिलाड़ियों की जगह पक्की, जानिए कौन-कौन होंगे स्क्वॉड में शामिल

Edited By Ashutosh Chaubey,Updated: 18 Aug, 2025 09:28 AM

india confirmed 11 for asia cup 2025 suryakumar yadav to lead

एशिया कप 2025 का आयोजन यूएई में 9 सितंबर से 28 सितंबर तक होगा। इस टूर्नामेंट के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान जल्द ही होने वाला है। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है और वह इस बार टीम के कप्तान रहेंगे। उनकी कप्तानी में भारत इस...

खेल डेस्क: एशिया कप 2025 का आयोजन यूएई में 9 सितंबर से 28 सितंबर तक होगा। इस टूर्नामेंट के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान जल्द ही होने वाला है। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है और वह इस बार टीम के कप्तान रहेंगे। उनकी कप्तानी में भारत इस बार अच्छा प्रदर्शन करने की पूरी कोशिश करेगा।

कप्तान सूर्यकुमार यादव और उनकी फिटनेस
सूर्यकुमार यादव की फिटनेस टीम के लिए खुशखबरी है। पिछले कुछ महीनों में उन्होंने लगातार अच्छा खेल दिखाया है और पूरी उम्मीद है कि वह एशिया कप में भारत का नेतृत्व करेंगे।

पक्की टीम में शामिल 11 खिलाड़ी
इस बार के एशिया कप में भारत की टीम में 11 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी टीम में जगह लगभग पक्की मानी जा रही है। ये खिलाड़ी टीम के मजबूत आधार होंगे।

  1. अभिषेक शर्मा (ओपनर)

    और ये भी पढ़े

  2. संजू सैमसन (ओपनर)

  3. सूर्यकुमार यादव (मिडिल ऑर्डर और कप्तान)

  4. तिलक वर्मा (मिडिल ऑर्डर)

  5. शुभमन गिल (मिडिल ऑर्डर)

  6. रिंकू सिंह (मिडिल ऑर्डर)

  7. जितेश शर्मा (विकेटकीपर)

  8. हार्दिक पांड्या (ऑलराउंडर)

  9. अक्षर पटेल (ऑलराउंडर)

  10. अर्शदीप सिंह (तेज गेंदबाज)

  11. वरुण चक्रवर्ती (स्पिनर)

तेज गेंदबाजों में कड़ी टक्कर
तेज गेंदबाजी विभाग में जसप्रीत बुमराह की फिटनेस सबसे बड़ा सवाल है। अगर बुमराह फिट हो गए तो वे टीम में जगह बना लेंगे। उनके अलावा मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा के बीच तीसरे तेज गेंदबाज के पद के लिए कड़ी टक्कर होगी। खास बात यह है कि कृष्णा आईपीएल 2025 में पर्पल कैप विजेता रहे हैं, जिससे उनकी टीम में जगह पक्की करने की संभावना मजबूत हो गई है।

ऑलराउंडर की लड़ाई
हार्दिक पांड्या के साथ टीम में दूसरा ऑलराउंडर कौन होगा, यह भी एक अहम सवाल है। इसके लिए शिवम दुबे और नितीश कुमार रेड्डी के बीच मुकाबला होगा। पिछले कुछ समय में शिवम के आंकड़े बेहतर रहे हैं, लेकिन कोच गौतम गंभीर और सिलेक्टर्स नितीश पर भरोसा भी जताते हैं।

अतिरिक्त बल्लेबाजों की कड़ी टक्कर
अतिरिक्त बल्लेबाज के लिए श्रेयस अय्यर, केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल के बीच कड़ी टक्कर है। केएल राहुल विकेटकीपिंग कर सकते हैं और पारी की शुरुआत भी कर सकते हैं। श्रेयस अय्यर का बड़ा टूर्नामेंटों में अच्छा रिकॉर्ड है और वह आक्रामक बल्लेबाजी करते हैं। वहीं यशस्वी जायसवाल विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन ओपनिंग की जगह पहले से तय होने के कारण उनकी टीम में जगह थोड़ी मुश्किल दिख रही है।

भारत-पाकिस्तान का महामुकाबला और टूर्नामेंट की अहमियत
एशिया कप में भारत और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में हैं। दोनों के बीच मुकाबला 14 सितंबर को होगा, जिसे क्रिकेट प्रेमी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पाकिस्तान ने अपना स्क्वॉड घोषित कर दिया है लेकिन बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जैसे बड़े नाम टीम में नहीं हैं।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!