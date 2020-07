भारतीय रेल आए दिन नए-नए रिकॉर्ड बना रही है, नई-नई ऊंचाई छू रही है, वो चाहे तीन ट्रेनों को एक साथ जोड़कर एनाकोंडा स्टाइल में चलाना हो या फिर 167 साल में पहली बार अपने निर्धारित समय पर दूरी तय करने की बात हो। आज फिर भारतीय रेल ने इतिहास रचा है। दरअसल, भारतीय रेल ने ‘शेषनाग फॉर्मेशन’ ट्रेन का परिचालन किया है, जिसमें चार...

नई दिल्लीः भारतीय रेल आए दिन नए-नए रिकॉर्ड बना रही है, नई-नई ऊंचाई छू रही है, वो चाहे तीन ट्रेनों को एक साथ जोड़कर एनाकोंडा स्टाइल में चलाना हो या फिर 167 साल में पहली बार अपने निर्धारित समय पर दूरी तय करने की बात हो। आज फिर भारतीय रेल ने इतिहास रचा है। दरअसल, भारतीय रेल ने ‘शेषनाग फॉर्मेशन’ ट्रेन का परिचालन किया है, जिसमें चार मालगाड़ियों को एक साथ जोड़कर चलाया गया। इसको शेषनाग का नाम दिया गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी।



पीयूष गोयल ने अपने ट्वीट में लिखा, “रेलवे द्वारा देश में रेकार्ड 2.8 किमी लंबी मालगाड़ी का सफलतापूर्वक परिचालन किया गया। 4 ट्रेनों को जोड़कर शेषनाग नाम से मालगाड़ी चलाने का यह प्रयोग सफल रहा। इससे एक बार में अधिक सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है।



एनाकोंडा फॉर्मेशन में दौड़ी ट्रेन

इससे पहले दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने तीन मालगाड़ियों को जोड़कर देश में पहली बार दो किलोमीटर लंबी मालगाड़ी चलाने का रिकॉर्ड कायम किया है। ‘एनाकोंडा फॉर्मेशन’ में यह ट्रेन ओडिशा के लाजकुरा और राउरकेला के बीच चलाई गई।

Anaconda Gliding on the Track: Boosting heavy Haul Train operations, Railways ran 3 freight trains combined together in the busiest Coal corridor of Kharagpur-Bhadrak section. pic.twitter.com/p87RWDPbMA