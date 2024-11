Maharastra Election : रुझानों के बीच BJP मुख्यालय में जलेबी की मिठास, महाराष्ट्र में दिख रही जीत की उम्मीद

महाराष्ट्र : महाराष्ट्र में 2024 विधानसभा चुनाव 20 नवंबर को एक ही चरण में हुए थे। इस चुनाव में राज्य की 288 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ। परिणामों के रुझान आ रहे हैं, और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के मुख्यालय में जलेबियां छानी जा रही हैं। यह संकेत है कि बीजेपी को उम्मीद है कि चुनाव परिणाम उसके पक्ष में आ सकते हैं।

मुख्य मुकाबला

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला दो प्रमुख गठबंधनों के बीच है:

इसके अलावा, राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) और प्रकाश आंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी जैसे छोटे दल भी चुनावी मैदान में हैं, लेकिन इनका प्रभाव सीमित माना जा रहा है।

झारखंड विधानसभा चुनाव 2024

झारखंड में विधानसभा चुनाव 13 और 20 नवंबर को दो चरणों में हुए। राज्य की कुल 81 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले गए थे। यहां भी चुनाव परिणाम 23 नवंबर को घोषित हो रहे हैं।

