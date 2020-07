कोरोना वायरस महामारी के चलते इस साल होने वाली JEE और NEET की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। इसकी जानकारी मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने एक वीडियो संदेश के जरिए दी। उन्होंने कहा कि छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमने JEE

नई दिल्लीः कोरोना वायरस महामारी के चलते इस साल होने वाली JEE और NEET की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। इसकी जानकारी मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने एक वीडियो संदेश के जरिए दी। उन्होंने कहा कि छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमने JEE और NEET की परीक्षाओं को स्थगित करने का निर्ण लिया है। HRD मंत्री ने आगे कहा कि JEE Main की परीक्षा 1st-6th Sept के बीच आयोजित की जाएगी। JEE एडवांस्ड की परीक्षा 27 सितंबर और NEET की परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित की जाएगी।

Keeping in mind the safety of students and to ensure quality education we have decided to postpone #JEE & #NEET examinations. JEE Main examination will be held between 1st-6th Sept, JEE advanced exam will be held on 27th Sept & NEET examination will be held on 13th Sept. pic.twitter.com/klTjtBxvuw