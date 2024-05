'शहंशाह महलों में रहते हैं और शहजादे 4000 KM पैदल चले'... प्रियंका गांधी ने पीएम को जवाब दिया

नेशनल डेस्क: कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज गुजरात के एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी पर पलटवार किया है। प्रियंका ने प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला करते हुए उन्हें ''शहंशाह'' (सम्राट) बताया जो महलों में रहता है और आम आदमी की दुर्दशा को कभी नहीं समझ सकता। प्रियंका गांधी द्वारा "शहंशाह" शब्द का इस्तेमाल प्रधानमंत्री द्वारा उनके भाई और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को "शहजादा" (राजकुमार) के रूप में लगातार संदर्भित किए जाने के जवाब में किया गया था।



गुजरात के बनासकांठा में न्याय संकल्प सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, ''वह (पीएम मोदी) मेरे भाई को 'शहजादा' कहते हैं। लेकिन मैं उन्हें बताना चाहती हूं कि यह 'शहजादा' 4,000 किमी की दूरी तय कर चुका है। कन्नियाकुमारी से कश्मीर तक , वह लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए चले। उन्होंने किसानों से लेकर मजदूरों तक सभी से अपनी कठिनाइयों के बारे में बताने के लिए कहा और 'उन्हें हल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं'। "और दूसरी ओर, आपके 'शहंशाह' (सम्राट) नरेंद्र मोदी हैं। वह महलों में रहते हैं। क्या आपने उन्हें टीवी पर देखा है? उनका चेहरा साफ है, उनका सफेद कुर्ता हमेशा बिना किसी दाग के बेदाग रहता है। उनके बाल एकदम सही हैं वह आपके श्रम को, आपके खेतों को कैसे समझेगा? वह कैसे समझेगा कि पेट्रोल और डीजल कितना महंगा है या खेती कितनी महंगी है?''



हर सामान पर जीएसटी है

कांग्रेस नेता ने जोर देकर कहा, ''हर वस्तु पर जीएसटी लगा दिया गया है, हर चीज महंगी हो गई है। यह सब मोदी जी को समझ नहीं आएगा, वह अपने महल में बंद हैं। वह सत्ता से घिरे हुए हैं, हर कोई उनसे डरता है।'' उनसे कोई कुछ नहीं कहता। और अगर कोई आवाज उठाता है, तो उसे चुप कराने की कोशिश की जा रही है।" उन्होंने आगे कहा, 'पेट्रोल-डीजल का दाम क्या है मेरे किसान भाइयों? किस तरह से गुजारा कर रहे हो। खेती के हर सामान पर जीएसटी है। हर सामान महंगा हो चुका है। मेरी बहनें, अगर कोई त्योहार होता है। कुछ खरीदना पड़ता है। नए कपड़े, बच्चों के लिए कोई वर्दी खरीदनी पड़ती है, फीस भरनी पड़ती है, कोई बीमार पड़ जाता है। इलाज करानी पड़ती है तो क्या हालत होती है आपकी। ये मोदी नहीं जान सकते।'



#WATCH | Banaskantha, Gujarat: Addressing a public meeting, Congress leader Priyanka Gandhi says, "...They call my brother Shehzada. I want to tell them how this Shehzada walked 4,000 km from Kanyakumari to Kashmir to listen to your problems...On the other side is your… pic.twitter.com/93EFGtEn2b



संविधान के बारे में की बात

प्रियंका ने कहा, 'जब ये लोग संविधान बदलने कि बात करते हैं, उसका मतलब है कि वे आपके अधिकारों को छीनना चाहते हैं। पीएम मोदी ने पिछले 10 साल में लोगों के अधिकार कम करने का काम किया है। पहेले के पीएम लोगों के बीच गांवों में जाते थे, लोगों की बातें और उनकी समस्याएं सुनते थे। गुजरात ने पीएम मोदी को सबकुछ दिया, सत्ता दी। पर अब आप उनको देखते हैं, वह बड़े-बड़े लोगों के साथ दिखते हैं, पर कभी किसानों या गरीबों के बीच नहीं दिखेंगे। अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी वह किसी गरीब के घर नहीं गए।'



हमारी 55 साल सरकार रही- प्रियंका

राहुल गांधी के अमेठी की जगह रायबरेली से चुनाव लड़ने को बीजेपी नेताओं द्वारा मुद्दा बनाए जाने पर भी प्रियंका गांधी ने बनासकांठा की रैली में प्रतिक्रिया दी. उन्होंने पूछा, 'पीएम मोदी गुजरात से चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे? क्योंकि आपसे काम निकल चुका है, आपको भूल चुके हैं, आपसे कट चुके हैं. इसलिए वाराणसी जाकर चुनाव लडते हैं. चुनाव भारत में है, पाकिस्तान की बातें करते हैं. कहते है कांग्रेस एक्स-रे मशीन लाएगी और आपके मंगलसूत्र, भैंस ले जाएग. हमारी 55 साल सरकार रही, कब किसी की भैंस ले ली हमने? आज देश कह रहा है... बहुत हुई आपकी नौटंकी, हमारे लिए क्या किया इसका जवाब दीजिए.'



