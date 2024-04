Jio ने लॉन्च किए दो नए धमाकेदार प्लान्स... अब कम कीमत में मिलेगा OTT का एक्सेस

Edited By Mahima,Updated: 25 Apr, 2024 11:17 AM

नेशनल डेस्क: देश में सस्ते और महंगे दोनों तरह के रिचार्ज प्लान उपलब्ध हैं, लेकिन किस कंपनी का प्लान आपके लिए सस्ता रहेगा? अगर ये सवाल आपका भी है तो शायद इसका जवाब आज आपको जरुर मिलेगा। दरअसल, Jio के पोर्टफोलियों में कई रिचार्ज प्लान मौजूद हैं, जो अलग-अलग प्राइस सेगमेंट और फीचर्स के साथ आते हैं। लेकिन जियो ने आखिरकार अपने नए प्लान्स को लॉन्च किया है। कंपनी पिछले कुछ दिनों से अपने प्लान को टीज कर रही थी, जो अब लॉन्च हो गए हैं।







कंपनी के ये दोनो प्लान्स JioCinema के लिए हैं। हालांकि जियो के इन प्लान्स में यूजर्स को कोई एडिशनल बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। दोनों प्लान्स में से एक प्लान 29 रुपये का है तो वही दुसरा प्लान 89 रुपये का है। ये दोनों ही प्लान्स एक महीने की वैलिडिटी के साथ आते हैं।







क्या है 29 रुपये का प्लान ?

इस प्लान में 29 रुपये के रिचार्ज के साथ यूजर्स सिर्फ एक डिवाइस पर एक्सेस मिलेगा। इसमें 4K रेज्योलूशन वाला ऐड फ्री एंटरटेनमेंट मिलेगा। इस प्लान में कंज्यूमर्स को टीवी पर कंटेंट का एक्सेस और ऑफलाइन व्यूइंग जैसे फीचर्स भी मिलेंगे। जियो सिनेमा पर बहुत से कंटेंट पेड हैं, जिन्हें आप अब देख सकेंगे।







कैसा है 29 रुपये का प्लान ?

वहीं 89 रुपये के प्लान की बात करें, तो ये भी एक महीने की वैलिडिटी के साथ आएगा। इस प्लान में आपको 4 डिवाइसेस पर जियो सिनेमा का एक्सेस मिलेगा। JioCinema पर आपको HBO Max, Peacock, Paramount और Warner Bros Discovery के साथ दूसरे कंटेंट का एक्सेस मिलेगा। इस पर आप Game Of Thrones, House Of The Dragon, Oppenheimer, Barbie समेत कई मूवीज को प्रीमियम एक्सेस के साथ देख सकते हैं। कंपनी प्रीमियम प्लान्स के बाद भी पर IPL को फ्री में स्ट्रीम JioCinema पर IPL करती रहेगी। हालांकि, इस पर आपको Ads देखने पड़ेंगे।