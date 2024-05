भारतीय रेलवे ने करीब 50 ट्रेनें रद्द की, पंजाब में चलने वाली कई ट्रेनें देरी से चल रही, देखें लिस्ट

Edited By Anu Malhotra,Updated: 04 May, 2024 11:10 AM

किसानों के विरोध प्रदर्शन के चलते कई ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। इतना ही नहीं, पंजाब में चलने वाली कई ट्रेनें फिलहाल अपने तय समय से देरी से चल रही हैं। शताब्दी समेत कई सुपरफास्ट ट्रेनें इस वक्त देरी से चल रही हैं। शताब्दी एक्सप्रेस निर्धारित समय से कई...

नेशनल डेस्क: किसानों के विरोध प्रदर्शन के चलते कई ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। इतना ही नहीं, पंजाब में चलने वाली कई ट्रेनें फिलहाल अपने तय समय से देरी से चल रही हैं। शताब्दी समेत कई सुपरफास्ट ट्रेनें इस वक्त देरी से चल रही हैं। शताब्दी एक्सप्रेस निर्धारित समय से कई घंटे देरी से सिटी स्टेशन पहुंचेगी। फिलहाल स्वराज एक्सप्रेस 3.25 घंटे, हीराकुंड एक्सप्रेस 3 घंटे, सचखंड एक्सप्रेस 4 घंटे और आम्रपाली एक्सप्रेस 3.30 मिनट की देरी से चल रही है।

भारतीय रेलवे ने करीब 50 ट्रेनें रद्द कर दी हैं। इनमें से करीब 2 दर्जन ट्रेनें जालंधर और जालंधर कैंट की हैं। जो स्टेशन 4 मई तक रद्द रहेंगे। विभाग की ओर से भेजी गई सूची के मुताबिक 3 और 4 मई को रद्द होने वाली ट्रेनों में ये ट्रेन नंबर शामिल हैं।

1. 14681-14682 (Jalandhar City-New Delhi)

2. 04689-04690 (Jalandhar City-Ambala)

3. 14033-14034 (Old Delhi-Mata Vaishno Devi Katra)

4. 12497-12498 (New Delhi-Amritsar)

5. 22429-22430 (Old Delhi-Pathankot)

6. 12459-12460 (New Delhi-Amritsar)

7. 12053-12054 (Haridwar-Amritsar)

8. 14653-14654 (Hisar-Amritsar)

9. 12411-12412 (Chandigarh-Amritsar)

10. 12241-12242 (Amritsar-Chandigarh)