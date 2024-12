जम्मू-कश्मीर: पुंछ में सेना का वाहन 350 फीट गहरी खाई में गिरा, पांच जवानों की मौत

नेशनल डेस्क: जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में मंगलवार शाम को बड़ा सड़क हादसा पेश आया। यहां पर सेना के एक वाहन 300- 350 फीट गहरी खाई में गिर गया। इसमें 5 जवानों के मारे जाने की खबर है, जबकि अन्य घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। गाड़ी में 8-9 सैनिक सवार थे। यह घटना पुंछ के मेंढ़र के बलनोई इलाके में घटित हुई है।



घोरा पोस्ट के पास हुआ हादसा

सूचना मिलते ही सेना की त्वरित प्रतिक्रिया टीम (QRT) मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया। घायल जवानों को तत्काल अस्पताल भेजने की प्रक्रिया भी शुरू की गई। हादसा उस समय हुआ जब 11 माउंटेन लॉन्ग इन्फेंट्री (11 MLI) की एक सैन्य गाड़ी नीलम मुख्यालय से बलनोई घोरा पोस्ट की ओर जा रही थी और घोरा पोस्ट के पास यह गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सेना के अधिकारियों के अनुसार, हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए सैनिकों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, लेकिन पांच जवानों की इलाज के दौरान मौत हो गई। अन्य सैनिकों की स्थिति स्थिर बताई जा रही है।

All ranks of #WhiteKnightCorps extend their deepest condolences on the tragic loss of five brave soldiers in a vehicle accident during operational duty in the #Poonch sector.



Rescue operations are ongoing, and the injured personnel are receiving medical care.@adgpi… — White Knight Corps (@Whiteknight_IA) December 24, 2024