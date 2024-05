केदारनाथ में एक बड़ा हादसा होते हुए टला: पायलट समेत 7 लोगों को ले जा रहे हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग

नेशनल डेस्क: केदारनाथ यात्रा के दौरान पायलट समेत सात लोगों को ले जा रहे एक हेलीकॉप्टर को तकनीकी खराबी के कारण शुक्रवार तड़के उत्तराखंड के केदारनाथ में आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। एक अधिकारी के मुताबिक, हेलीकॉप्टर हिमालय मंदिर के पास हेलीपैड से कुछ मीटर की दूरी पर उतरा। अधिकारी ने पुष्टि की कि पायलट समेत विमान में सवार सभी सात लोग सुरक्षित हैं। हेलिकॉप्टर पायलट की सूझबूझ से कई तीर्थ यात्रियों की जान बच सकी।



दरअअसल क्रिस्टल के हेलिकॉप्टर का रूडल खराब हो गया था जिसके चलते यात्रियों से भरे हेलिकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। हेलिकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग का वीडियो भी सामने आया है। हेलीकॉप्टर की हेलीपैड से लगभग 100 मीटर पहले आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी।

VT-CLR, Leonardo A119 Koala, Kestrel Aviation, Kedarnath base camp today❗



Miraculous escape from what looks like loss of directional control (rudder/servo failure?). Six 360° turns before setting down outside the helipad. Remarkably well controlled by the pilot. All safe. pic.twitter.com/LKpaUXuok4