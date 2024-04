'इंदिरा गांधी ने 1962 के युद्ध में अपने आभूषण दान कर दिए थे', पीएम मोदी के मंगलसूत्र तंज पर खरगे का जवाब

नेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'मंगलसूत्र तंज' का जवाब देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बुधवार को कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1962 के भारत-चीन युद्ध में अपने आभूषण दान कर दिए थे। उन्होंने यह भी सवाल किया कि क्या भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) द्वारा ऐसा कोई बलिदान दिया गया है।



BJP-RSS ने क्या बलिदान दिया

खरगे ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, "भाजपा-आरएसएस के किसी भी नेता ने देश के लिए क्या बलिदान दिया है? उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में भी भाग नहीं लिया। चुनाव के लिए मोदी जी लोगों से झूठ बोल रहे हैं कि उनका मंगलसूत्र सुरक्षित नहीं रहेगा। कांग्रेस ने इस देश पर 55 वर्ष शासन किया। क्या ऐसा एक बार भी हुआ है? इंदिरा गांधी ने 1962 के युद्ध में अपने आभूषण दान कर दिए थे, पंडित मोतीलाल नेहरू और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इलाहाबाद में आनंद भवन के रूप में अपना घर राष्ट्र के लिए दान कर दिया था।''

