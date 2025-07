बौद्ध साधुओं को सेक्स ब्लैकमेलिंग कांड में फंसाकर बनाए 80,000 Video... जानें थाईलैंड की मिस गोल्फ का सबसे बड़ा स्कैंडल

नेशनल डेस्क: थाईलैंड में एक चौंकाने वाला सेक्स ब्लैकमेलिंग कांड सामने आया है, जिसने देश की धार्मिक संस्थाओं और आम लोगों की आस्था को हिलाकर रख दिया है। 'मिस गोल्फ' नाम की एक महिला को बौद्ध भिक्षुओं को यौन संबंध में फंसाकर ब्लैकमेल करने और उनसे करोड़ों रुपए वसूलने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने महिला के घर से 80,000 से ज्यादा आपत्तिजनक वीडियो और तस्वीरें बरामद की हैं।



कैसे खुला काले कारोबार का राज?

पुलिस को इस मामले की भनक तब लगी जब जून 2025 में बैंकॉक के एक वरिष्ठ भिक्षु ने अचानक संन्यास छोड़ने का फैसला किया। जब जांच शुरू हुई तो पता चला कि एक महिला उसे ब्लैकमेल कर रही थी। पुलिस की छानबीन में जो सच सामने आया, उसने सभी को हैरान कर दिया। महिला की पहचान विलावन एमसावात उर्फ ‘मिस गोल्फ’ के रूप में हुई है, जिसकी उम्र करीब 35 साल है।



A sex scandal is rocking the Thai monastic order with a dozen of senior monks falling for the same woman only for her to blackmail them out of millions. Here's our @ChannelNewsAsia report on why as shocking as the scandal is, it comes to very little surprise to most Thais. pic.twitter.com/vj9prGg6lY — Saksith Saiyasombut | ศักดิ์สิทธิ์ ไสยสมบัติ (@SaksithCNA) July 17, 2025