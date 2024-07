बादल फटने जैसी बारिश से मचा कोहराम: रायगढ़ किले पर घूमने आए पर्यटक तेज बहाव में फंसे...किले की दीवारों का सहारा लेकर जान बचाने की कोशिश

नेशनल डेस्क: महाराष्ट्र के रायगढ़ में रविवार दोपहर बादल फटने जैसी बारिश हुई और रायगढ़ किले पर घूमने आए पर्यटक तेज बहाव में फंस गए। रविवार होने के कारण पर्यटक स्थल पर पर्यटकों की भारी भीड़ थी। इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में पर्यटकों को किले की दीवारों का सहारा लेते हुए एक-दूसरे को पकड़कर नीचे उतरते देखा जा सकता है।

उनमें से कुछ सुरक्षित स्थान पर चले गए, जबकि कई अन्य बैरिकेडिंग पर टिके रहे। करीब साढ़े तीन से चार बजे के बीच बारिश शुरू हो गयी और बारिश तेज हो गयी. रायगढ़ किला क्षेत्र और उसके आसपास बारिश की स्थिति विशेष रूप से खराब थी, जबकि महाड तालुका के अन्य स्थानों पर यह सामान्य थी।

Tourists were stuck at Raigad Fort due to sudden gush of water amid heavy rain.#Maharashtra's #Raigad witnessed cloudburst-like rain and tourists visiting #raigadfort got stuck in the strong current on Sunday Afternoon. Being Sunday, there was a huge rush of tourists at the… pic.twitter.com/X4LtZGsRRL — Voice of Assam (@VoiceOfAxom) July 8, 2024