  • भारी बारिश से कई इलाके जलमग्न, उफान पर नदियां; IMD ने जारी किया अलर्ट

Edited By Harman Kaur,Updated: 22 Aug, 2025 01:28 PM

राजस्थान में दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता के कारण सवाई माधोपुर, टोंक, कोटा और भीलवाड़ा जिलों में भारी बारिश से कई इलाके जलमग्न हो गए। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मौसम विभाग ने चार दक्षिणी जिलों में शुक्रवार को भी...

नेशनल डेस्क: राजस्थान में दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता के कारण सवाई माधोपुर, टोंक, कोटा और भीलवाड़ा जिलों में भारी बारिश से कई इलाके जलमग्न हो गए। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मौसम विभाग ने चार दक्षिणी जिलों में शुक्रवार को भी भारी बारिश का ‘ऑरेंज' अलर्ट जारी किया है।

जयपुर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, शुक्रवार सुबह तक पिछले चौबीस घंटे के दौरान सवाई माधोपुर तहसील में सबसे अधिक 254 मिलीमीटर (मिमी) बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक, सवाई माधोपुर में लगातार बारिश के कारण पल्ली पार इलाके में कई घर जलमग्न हो गए।

अधिकारियों ने बताया कि इसी तरह भारी बारिश के कारण एक पुलिया ढह जाने से राष्ट्रीय राजमार्ग-552 पर यातायात पूर्ण रूप से बाधित हो गया। उन्होंने बताया कि भीलवाड़ा के बिजोलिया में पिछले 24 घंटे में 170 मिलीमीटर बारिश के कारण पंचनपुरा बांध पर जलस्तर चेतावनी के निशान से ऊपर पहुंच गया और स्थानीय नदी भी उफान पर है।

विभाग के अनुसार, पाटन (बूंदी) में 21 सेमी, बिजोलिया (भीलवाड़ा) में 17 सेमी, डीगोद (कोटा) में 15 सेमी, चौथ का बरवाड़ा (सवाई माधोपुर) में 15 सेमी, लाडपुरा (कोटा) में 14 सेमी, मलारना डूंगर (सवाई माधोपुर) में 13 सेमी, भूंगड़ा (बांसवाड़ा) में 12, किशनगंज (बारां) में 11 सेमी बारिश हुई।

एक युवक बांध के पानी में डूबा
अधिकारियों ने बताया कि कोटा में शुक्रवार सुबह 25,000 क्यूसेक पानी छोड़ने के लिए कोटा बैराज के तीन गेट खोल दिए गए। उन्होंने बताया कि बूंदी के कापरेन कस्बे की कई निचली बस्तियां जलमग्न हो गईं और बढ़ते जलस्तर के कारण ग्रामीण इलाकों से संपर्क टूट गया। अधिकारियों ने बताया कि लगातार हो रही बारिश के कारण अजमेर में एक युवक बांध के पानी में डूब गया। वहीं, जयपुर के चाकसू इलाके में मोटरसाइकिल सवार पति-पत्नी उफनती ढूंढ नदी में बह गए। पुलिस ने बताया कि स्थानीय लोगों ने पति को बचा लिया, लेकिन पत्नी पानी की तेज धारा में बह गई। मौसम केंद्र ने उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों में भारी बारिश का ‘ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है।

