इलेक्ट्रिक स्कूटर और बाइक पर मिल रहा तगड़ा डिस्काउंट! ये कंपनी दे रही है नवरात्रि ऑफर

देश की दिग्गज इलेक्ट्रिक वाहन (EV) निर्माता कंपनी Ola Electric ने नवरात्रि के शुभ अवसर पर अपने ग्राहकों के लिए विशेष 'नवरात्रि महोत्सव' शुरू करने का ऐलान किया है। इस 9 दिवसीय सेल के दौरान कंपनी अपने S1 (51) स्कूटरों और Roadster मोटरसाइकिलों पर...

ऑटोमोबाइल डेस्क : देश की दिग्गज इलेक्ट्रिक वाहन (EV) निर्माता कंपनी Ola Electric ने नवरात्रि के शुभ अवसर पर अपने ग्राहकों के लिए विशेष 'नवरात्रि महोत्सव' शुरू करने का ऐलान किया है। इस 9 दिवसीय सेल के दौरान कंपनी अपने S1 (51) स्कूटरों और Roadster मोटरसाइकिलों पर 30,000 रुपये से अधिक की छूट और अन्य लाभ दे रही है।

ऑफर की मुख्य बातें:

बड़ी बचत : कंपनी अपने S1 स्कूटर सीरीज और Roadster मोटरसाइकिलों पर ₹30,000 से अधिक की सीधी छूट दे रही है।

अतिरिक्त लाभ : ग्राहकों को कैश डिस्काउंट के साथ-साथ एक्सटेंडेड वारंटी (Extended Warranty) और 'Instant Cashback' जैसे आकर्षक विकल्प भी दिए जा रहे हैं।

मुहूर्त विंडो (Special Sale): उत्सव को और रोमांचक बनाने के लिए प्रतिदिन 90 मिनट की एक 'मुहूर्त' विंडो आयोजित की जाएगी। इस सीमित समय के दौरान चुनिंदा मॉडलों की कुछ यूनिट्स विशेष और बेहद कम कीमतों पर उपलब्ध होंगी।

अपग्रेड प्रोग्राम का विस्तार

ओला ने अपने मौजूदा ग्राहकों का ख्याल रखते हुए 'Ola Insider Upgrade Program' का दायरा भी बढ़ा दिया है। अब इस प्रोग्राम का लाभ देश भर के लगभग 60 प्रतिशत ग्राहकों तक पहुँचेगा, जिससे पुराने वाहनों को नए इलेक्ट्रिक मॉडल्स से बदलना आसान हो जाएगा। ओला के प्रवक्ता के अनुसार, यह सेल केवल बिजनेस नहीं बल्कि नई शुरुआत और समृद्धि का जश्न है। कंपनी का लक्ष्य इन शुभ नौ दिनों के भीतर इलेक्ट्रिक परिवहन को आम लोगों के लिए अधिक किफायती और सुलभ बनाना है।