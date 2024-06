माता वैष्णो देवी जाने वाले भक्तों के लिए खुशखबरी,18 जून से शुरू होगी हैलीकॉप्टर की सुविधा

नेशनल डेस्क: माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जम्मू-वैष्णो देवी के बीच हैलीकॉप्टर सेवा 18 जून से शुरू करने जा रहा है जिसे बुक करने के लिए श्रद्धालुओं को श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की आधिकारिक वैबसाइट पर जाना होगा।

<

New Heli Services directly from Jammu to Shri Mata Vaishno Devi to start from June 18 onwards, says CEO Shri Mata Vaishno Devi Shrine Board, Sh. Anshul Garg.



