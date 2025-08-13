चलते प्लेन में महिला की बिगड़ी तबीयत... बार-बार जा रही थी टाॅयलेट, हालत इतनी नाजुक हुई कि एयरलाइन को उठाना पड़ा ये कदम

Edited By Mehak,Updated: 13 Aug, 2025 05:48 PM

नेशनल डेस्क : अमेरिका में एक अजीब घटना सामने आई, जहां एक महिला को उड़ान के दौरान अचानक तेज़ दस्त और उल्टी की समस्या हो गई। हालत इतनी बिगड़ गई कि एयरलाइन को फ्लाइट ही रद्द करनी पड़ी। यह महिला, मेघन रीनर्टसन, एक उभरती अभिनेत्री हैं और सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। उन्होंने खुद टिकटॉक पर वीडियो बनाकर अपनी कहानी साझा की और यात्रियों से माफी भी मांगी।

फ्लाइट में अचानक शुरू हुई परेशानी

मेघन पुर्तगाल से अमेरिका लौट रही थीं। यात्रा के दौरान उनके पेट में अचानक दर्द और गड़बड़ाहट शुरू हो गई। उन्हें अंदाज़ा हो गया कि फूड पॉइजनिंग हो गई है। दरअसल, उड़ान से एक रात पहले उन्होंने अधपका हैमबर्गर खाया था, जिसकी वजह से तबीयत बिगड़ गई। डाॅक्टरों के अनुसार, फूड पॉइजनिंग में उल्टी, दस्त और पेट दर्द के लक्षण खतरनाक हो सकते हैं।

यात्रियों को टॉयलेट जाने से रोका गया

मेघन ने बताया कि उनका पूरा शरीर पसीने से भीग गया, ऐंठन होने लगी और उन्हें डर था कि अगर तुरंत टॉयलेट नहीं गईं तो सार्वजनिक रूप से शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। वह लगभग 20 मिनट तक टॉयलेट में रहीं और इस दौरान उन्हें कई बार उल्टी और दस्त हुए। केबिन क्रू ने उन्हें उल्टी करने के लिए बैग दिए और मदद की, लेकिन हालत में सुधार नहीं हुआ।

फ्लाइट रद्द, विमान की सफाई

स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि यूनाइटेड एयरलाइंस ने अगली उड़ान रद्द कर दी और विमान को हाज़मैट टीम द्वारा गहन सफाई के लिए भेजा। मेघन को व्हीलचेयर पर विमान से उतारा गया और सामान प्राप्ति क्षेत्र में छोड़ दिया गया।

होटल में भी जारी रही परेशानी

होटल पहुंचने के बाद भी दस्त की समस्या बनी रही, लेकिन मेघन ने कहा कि होटल की चादर गंदी करने की शर्म, विमान रोकने की शर्म से कम थी। उन्होंने मजाकिया अंदाज़ में कहा कि उस वक्त वह 'जैविक खतरा' बन गई थीं।

पहले भी हो चुकी हैं ऐसी घटनाएं