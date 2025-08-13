Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




  • 15 अगस्त से शुरू होगी FASTag Annual Pass की सुविधा लेकिन इन वाहनों को नहीं मिलेगा फायदा

15 अगस्त से शुरू होगी FASTag Annual Pass की सुविधा लेकिन इन वाहनों को नहीं मिलेगा फायदा

Edited By Mehak,Updated: 13 Aug, 2025 04:45 PM

not all vehicles eligible for fastag annual pass check if yours qualifies

देश में टोल टैक्स चुकाने का तरीका अब पूरी तरह बदल गया है। पहले टोल प्लाजा पर नकद भुगतान करना पड़ता था, जिससे समय भी ज्यादा लगता था और जाम भी लगता था। लेकिन अब ज्यादातर गाड़ियों पर FASTag लगा होता है, जो स्कैन होते ही सीधे आपके बैंक अकाउंट से टोल की...

नेशनल डेस्क : देश में टोल टैक्स चुकाने का तरीका अब पूरी तरह बदल गया है। पहले टोल प्लाजा पर नकद भुगतान करना पड़ता था, जिससे समय भी ज्यादा लगता था और जाम भी लगता था। लेकिन अब ज्यादातर गाड़ियों पर FASTag लगा होता है, जो स्कैन होते ही सीधे आपके बैंक अकाउंट से टोल की राशि काट देता है। इससे समय की बचत होती है और टोल प्लाजा पर लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता।

यह भी पढ़ें - 15 अगस्त से शुरू होगी FASTag Annual Pass की सुविधा, इन डॉक्यूमेंट्स की मदद से होगा आवेदन; ऐसे करें अप्लाई

FASTag अब लगभग सभी वाहनों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। अगर गाड़ी पर FASTag नहीं है, तो आपको डबल टोल देना पड़ सकता है और प्लाजा पर ज्यादा देर रुकना पड़ सकता है। इसी वजह से ज्यादातर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अब 15 अगस्त से FASTag से सफर करने वालों के लिए एक नया विकल्प शुरू हो रहा है - FASTag Annual Pass। इस पास की कीमत ₹3000 रखी गई है। इसकी वैलिडिटी एक साल या 200 ट्रिप (जो भी पहले पूरी हो) तक होगी। यह सुविधा सिर्फ नॉन-कमर्शियल वाहनों के लिए है। यानी टैक्सी, ट्रक, बस और अन्य कमर्शियल गाड़ियां इस पास का फायदा नहीं ले पाएंगी। पास खरीदने से पहले वाहन की श्रेणी जांचना जरूरी होगा।

यह भी पढ़ें - अचानक क्या हुआ पाकिस्तान में... 4 लाख लोग घरों में हुए कैद, 55 हजार लोगों ने छोड़ा घर; 27 क्षेत्रों में 12 से 72 घंटे का कर्फ्यू लागू

ध्यान देने वाली बात यह है कि यह पास हर टोल प्लाजा पर लागू नहीं होगा। इसे केवल NHAI (National Highways Authority of India) के तहत आने वाले हाईवे और एक्सप्रेसवे पर ही इस्तेमाल किया जा सकेगा। राज्य सरकार के टोल प्लाजा या निजी टोल रोड पर यह मान्य नहीं होगा। अगर आपका सफर अधिकतर NHAI के हाईवे और एक्सप्रेसवे पर होता है, तो यह पास आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। लेकिन जो लोग अलग-अलग राज्यों में नॉन-NHAI सड़कों पर ज्यादा चलते हैं, उन्हें इसका उतना लाभ नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर, FASTag Annual Pass समय और पैसे दोनों की बचत कर सकता है, लेकिन यह सभी के लिए समान रूप से उपयोगी नहीं होगा। इसे खरीदने से पहले अपनी यात्रा के रूट और जरूरत के अनुसार सोच-समझकर फैसला लेना बेहतर रहेगा।

 

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!