मल्लिकार्जुन खरगे ने मोदी सरकार पर किया हमला, कहा- स्टार्टअप के नाम पर सिर्फ नारेबाजी हुई

नेशनल डेस्क: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार द्वारा देश में स्टार्टअप को लेकर सिर्फ खोखली नारेबाजी और प्रचार किया गया। उन्होंने यह दावा भी किया कि वर्ष 2024 में 5000 से अधिक स्टार्टअप को (काम) बंद करने के लिए मजबूर किया गया।



खरगे ने ‘एक्स' पर पोस्ट किया, ‘‘9 साल में मोदी सरकार ने सिर्फ फर्जीवाड़े का स्टार्टअप बनाया। तथ्य यह है कि भारतीय स्टार्टअप को मोदी सरकार से ना के बराबर समर्थन मिला है। स्टार्टअप उद्योग में जो भी विकास हुआ है, उसका श्रेय स्टार्टअप चलाने वालों की उद्यमशीलता की भावना को जाना चाहिए, न कि केंद्र सरकार को।'' उन्होंने दावा किया कि केवल 1.58 प्रतिशत मान्यता प्राप्त स्टार्टअप को भारत सरकार द्वारा निर्धारित ‘स्टार्टअप इंडिया सीड फंड' के लिए मंजूरी दी गई है और 97 प्रतिशत से अधिक को कोई कर लाभ नहीं मिला है।



In 9 years, Modi Govt has only built a 'Startup' of Fakery!



Fact is — Indian Startups have got NEGLIGIBLE support from the Modi Govt.



Whatever growth has taken place in the Startup Industry, credit should go to the entrepreneurial spirit and ingenuity of the Startups and NOT… pic.twitter.com/vGcRwfvlip — Mallikarjun Kharge (@kharge) January 16, 2025