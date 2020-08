ठाणे जिले के जिले के मीरा-भायंदर शहर में लगातार बारिश के कारण एक जर्जर चार मंजिला इमारत का एक हिस्सा ढह गया। वार्ड अधिकारी दामोदर संखे ने बृहस्पतिवार को बताया कि यह इमारत तलाओ रोड पर स्थित है। इसे खतरनाक घोषित किया गया था। अधिकारी अब इसे गिरा रहे हैं। मीरा-भायंदर नगर निगम के एक दमकल

मुंबईः ठाणे जिले के जिले के मीरा-भायंदर शहर में लगातार बारिश के कारण एक जर्जर चार मंजिला इमारत का एक हिस्सा ढह गया। वार्ड अधिकारी दामोदर संखे ने बृहस्पतिवार को बताया कि यह इमारत तलाओ रोड पर स्थित है। इसे खतरनाक घोषित किया गया था। अधिकारी अब इसे गिरा रहे हैं। मीरा-भायंदर नगर निगम के एक दमकल अधिकारी ने बताया कि भारी बारिश की वजह से 35 साल पुरानी इमारत का एक हिस्सा गिर गया। इसके बाद दमकलकर्मी और स्थानीय आपदा प्रकोष्ठ के कर्मी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि इस इमारत में 150 फ्लैट हैं, जिन्हें मार्च में ही खाली करा लिया गया था।

