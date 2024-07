मुंबई में भारी बारिश, स्कूलों में छुट्टी, 27 फ्लाइट डायवर्ट

नेशनल डेस्क: मुंबई में सोमवार सुबह भारी बारिश हुई, जिससे प्रमुख सड़कों और निचले इलाकों में बड़े पैमाने पर जलजमाव हो गया, जिससे पूरे शहर में भारी यातायात जाम हो गया और शहर के निवासियों का सामान्य जीवन अस्त-व्यस्त हो गया। कुछ ट्रेन सेवाएं रद्द कर दी गईं और मुंबई हवाई अड्डे ने 27 उड़ानों को अन्य हवाई अड्डों की ओर मोड़ दिया। नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, शहर में रात एक बजे से सुबह सात बजे तक छह घंटों में विभिन्न स्थानों पर 300 मिमी से अधिक बारिश दर्ज की गई।



अंधेरी, कुर्ला, भांडुप, किंग्स सर्कल, विले पार्ले और दादर सहित कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण जल जमाव की सूचना मिली है। लगातार बारिश के कारण नालों में पानी भर गया, जिससे भारत की वित्तीय राजधानी के कई हिस्सों में यातायात ठप हो गया।

Maharashtra: Due to heavy rains in Mumbai from last night, heavy traffic is seen on the Western Express Highway near Vile Parle. pic.twitter.com/94fC2X9f0Z — ANI (@ANI) July 8, 2024