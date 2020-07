पाकिस्तान में कृष्ण मंदिर बनने से पहले ही विवाद खड़ा हो गया है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में बनने वाले पहले भव्य कृष्ण मंदिर के निर्माण को लेकर हंगामा शुरू हो गया है...

इस्‍लामाबादः पाकिस्तान में कृष्ण मंदिर बनने से पहले ही विवाद खड़ा हो गया है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में बनने वाले पहले भव्य कृष्ण मंदिर के निर्माण को लेकर हंगामा शुरू हो गया है। यहां के कट्टरपंथी इसके निर्माण में बाधा बन रहे हैं। कट्टरपंथियों ने पहले इस मंदिर के निर्माण पर रोक लगवाई ,फिर नींवतोड़ी और और अब मंदिर की जमीन पर जबरन अजान पढ़ना शुरू कर दिया है।

इमरान खान सरकार ने पूरे मामले पर चुप्‍पी साध रखी है। कट्टरपंथियों की कायराना हरकत की अल्‍पसंख्‍यकों ने कड़ी आलोचना की है। उन्‍होंने कहा कि देश में अल्‍पसंख्‍यकों के खिलाफ असहिष्‍णुता बढ़ती जा रही है। गौरतलब है कि इमरान सरकार ने 2 दिन पहले ही मुस्लिम कट्टरपंथियों के फतवे के बाद इस मंदिर के निर्माण पर रोक लगा दी थी।

Shri Krishna temple which was about to be constructed , is demolished by local Teenage, in Islamabad.



If building a temple brings insecurity among our Muslims brthrs Faiths, we respect their faith and would want to build a temple after their faith gets stronger. #MandirTauBanega pic.twitter.com/pywcoJN15R